A Milano arrivano i Pet Safety Days | il video

A Milano si tengono i Pet Safety Days, un evento di due giorni dedicato alla sicurezza e al benessere degli animali domestici. L'iniziativa è organizzata dal brand specializzato in prodotti per la protezione e il comfort degli animali. Durante le giornate, vengono mostrati diversi video e presentate iniziative rivolte ai proprietari di animali e agli operatori del settore. L'evento si svolge in diverse location della città.

Due giornate firmate da Tavo, il brand per la sicurezza e il comfort degli animali da compagnia in viaggio, a chi non rinuncia a viaggiare insieme al proprio animale domestico, all'insegna della sicurezza, della consapevolezza e del divertimento .🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Milano arrivano i Pet Safety Days: il video Notizie correlate Arrivano i Pet Safety Days, due giorni tra divertimento e informazione per viaggiare sicuri con gli amici animaliPronti a partire? In attesa delle vacanze arrivano a Milano i Pet Safety Days, un evento dedicato al viaggio con i propri pet che si svolgerà il 7 e... I «Pet Store» di Conad arrivano a quota 200Il progetto è partito 15 anni fa, quando le catene specializzate non erano diffuse come oggi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Arrivano i Pet Safety Days, due giorni tra divertimento e informazione per viaggiare sicuri con gli amici animali; Arrivano i Pet Safety Days due giorni tra divertimento e informazione per viaggiare sicuri con gli amici animali; La vita in diretta | dopo Gioacchina e i gatti in casa arrivano i pavoni infestanti in città Ma siamo sicuri che sia davvero informazione?. Arrivano i Pet Safety Days, due giorni tra divertimento e informazione per viaggiare sicuri con gli amici animaliL'evento è organizzato da Tavo, il brand per la sicurezza e il comfort degli animali da compagnia in viaggio, con i suoi trasportini dotati di sistema Isofix e crash testati. A partire dalle ore 15.00 ... milanotoday.it In vacanza (in sicurezza) con il cane: eventi, giochi e consigli per pet-viaggiatori a MilanoIl 7 e 8 maggio 2026 a Milano i Pet Safety Days by Tavo, un evento dedicato al viaggio con i propri pet in programma al GUD Milano CityLife (Parco Tre Torri – MM TreTorri) ... ilgiorno.it Il 7 e 8 maggio 2026 a Milano i Pet Safety Days by Tavo, un evento dedicato al viaggio con i propri pet in programma al GUD Milano CityLife (Parco Tre Torri – MM TreTorri) - facebook.com facebook