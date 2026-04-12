Conad ha raggiunto quota 200 negozi dedicati ai prodotti per animali, ampliando così la propria rete di punti vendita specializzati. Il direttore generale ha annunciato che negli store vengono offerti anche servizi di consulenza veterinaria e altri servizi collegati. Questa espansione riflette l’interesse crescente dei consumatori verso prodotti e servizi per animali domestici, con un occhio di riguardo alle esigenze di cura e assistenza.

Il progetto è partito 15 anni fa, quando le catene specializzate non erano diffuse come oggi. Abbiamo appena aperto il negozio numero 200 a insegna Pet Store e sicuramente non ci fermeremo»: Francesco Avanzini, direttore generale di Conad presenta così la scelta fatta da una delle insegne più famose della gdo italiana e spiega come dal primo negozio la strategia e l’offerta di prodotti si sia evoluta. «Accanto all’ampia gamma di cibo, con diverse fasce di prezzo, per gatti, cani e altri pet, come piccoli roditori, uccelli, pesci e rettili, i Pet Store hanno aggiunto servizi come la toelettatura e la cabina pet, che consente di ridurre al minimo il disagio per l’animale che si desidera pulire con cura», aggiunge Avanzini.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - I «Pet Store» di Conad arrivano a quota 200

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