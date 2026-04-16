Un anticipo delle Feste dell' Unità | torna la Festa di primavera della Cervese

Sabato 18 e domenica 19 aprile si terrà la Festa di primavera della Cervese, il primo evento delle Feste dell’Unità nel territorio forlivese. La manifestazione si svolgerà presso il Circolo di Villa Rotta, situato in via Brasini, a Forlì. L’evento rappresenta un’anticipazione delle celebrazioni delle Feste dell’Unità previste in varie zone della provincia.

Il primo appuntamento con le Feste dell’Unità sul territorio forlivese: torna la Festa di primavera della Cervese, che si svolgerà sabato 18 e domenica 19 aprile, al Circolo di Villa Rotta (via Brasini, 15 Forlì). Si parte sabato alle 16.30 con la proiezione del film “C’è ancora domani” di Paola.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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