Appuntamento con la tradizione | a Roscigno Vecchia torna la Festa dell' Asparago Selvatico

Da venerdì 1 a domenica 3 maggio, Roscigno Vecchia ospiterà la quindicesima edizione della Festa dell'Asparago Selvatico. La manifestazione si svolge nel Parco Nazionale del Cilento, nella Valle di Diano e negli Alburni, e richiama visitatori e appassionati di questa tradizione locale. L'evento prevede esposizioni, degustazioni e incontri dedicati al prodotto tipico della zona.

Roscigno Vecchia, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Valle di Diano e Alburni, ospita dall'1 al 3 maggio la quindicesima edizione della Festa dell'Asparago Selvatico. La manifestazione si svolge in Piazza Giovanni Nicotera e unisce la tradizione gastronomica locale a un programma di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Santopadre, festa di primavera e sagra dell'asparago selvatico Tre giorni tra gusto e tradizioni: a Sant’Angelo Muxaro torna la sagra dell’asparago selvatico sicanoTre giorni di eventi tra gastronomia, natura e cultura per celebrare uno dei prodotti più identitari del territorio. Contenuti di approfondimento Si parla di: Cilento Selvaggio: festival su caccia, cinofilia, natura e tradizioni a. Appuntamento con la tradizione: a Roscigno Vecchia torna la Festa dell'Asparago SelvaticoRoscigno Vecchia, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Valle di Diano e Alburni, ospita dall'1 al 3 maggio la quindicesima edizione della Festa dell'Asparago Selvatico. La manifestazione si svol ... salernotoday.it Roscigno Vecchia, torna la Festa dell’Asparago Selvatico: tre giorni tra gusto, storia e tradizioneDal 1 al 3 maggio 2026 torna la XV Festa dell’Asparago Selvatico a Roscigno Vecchia. Un evento unico tra gastronomia tipica, musica, visite guidate e la Festa del Segugio ... infocilento.it