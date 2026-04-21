Sulle orme delle Regina Elisabetta II | da Londra a Sandringham fino a Balmoral la sua storia attraverso i suoi luoghi

Da vanityfair.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Viene ripercorsa la storia di una delle regine più longeve attraverso i luoghi che hanno segnato la sua vita, da Londra a Sandringham e Balmoral. In occasione dei 100 anni dalla nascita della sovrana, vengono descritti i siti legati ai momenti più significativi del suo percorso, come le residenze reali e le località di villeggiatura. Il racconto si concentra sulle località che hanno accompagnato il suo ruolo e la sua esistenza.

La regina Elisabetta II a Londra Il nostro viaggio inizia quindi da Londra e precisamente da Buckingham Palace, che resta il fulcro visivo e simbolico. Qui Elisabetta II ha costruito il suo dialogo con il mondo, trasformando il balcone reale in una finestra aperta tra istituzione e popolo. Anche quest'anno le magnifiche sale di rappresentanza del palazzo apriranno al pubblico dal 9 luglio al 27 settembre. Per Elisabetta non fu mai “casa” in senso emotivo, ma ufficio di Stato. Visitare le State Rooms significa attraversare un racconto fatto di cerimonie e dettagli. Potete anche concedervi una pausa al vicino The Goring Dining Room, all’interno dello storico The Goring, da sempre vicino alla famiglia reale.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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