A lezione di storia locale del dopoguerra

Sabato 9 maggio alle 16.30 si terrà l'ultimo incontro del ciclo dedicato alla memoria della Resistenza e alla storia del Novecento. L'evento si svolge al Centro Civico di Camporgiano e prevede una lezione condotta dal professor Oscar Guidi, accompagnata da riflessioni e proiezioni di immagini. Il ciclo di incontri ha visto due precedenti appuntamenti che hanno affrontato temi legati alla storia locale del dopoguerra.

Sabato 9 maggio, alle 16.30, al Centro Civico di Camporgiano, si conclude con il terzo appuntamento il ciclo di incontri dedicato alla memoria della Resistenza e alla storia politica e sociale del Novecento, con le lezioni, riflessioni e proiezioni di immagini da parte del professor Oscar Guidi. Questo incontro conclusivo riguarderà il periodo del secondo dopoguerra con "Lutti, odio e distruzione. La rinascita politica, il referendum istituzionale, l’elezione dell’Assemblea Costituente e le elezioni del 1948". Gli incontri sono promossi dal Circolo del Partito Democratico e sono aperti gratuitamente a tutti i cittadini. "Tutti gli incontri –...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A lezione di storia locale del dopoguerra P7 - La Forza Civica della Democrazia Italiana Notizie correlate Dai documenti su Napoleone ai casi del dopoguerra: l'Archivio di Stato "apre" la storia della cittàDal 4 al 10 maggio l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena partecipa con un calendario di iniziative alla venticinquesima edizione della Settimana della... Leggi anche: La Torre Velasca, icona brutalista. Racconta la storia del Dopoguerra Contenuti di approfondimento Temi più discussi: A lezione da Wittgenstein; Successo per la prima lezione del corso di Birdwatching; Il discorso del re; Cleopatra, una gatta e una lezione di inclusione: un libro per riscoprire la storia al femminile. Monteserico e l'ombra di Bisanzio, lezione di storia a GenzanoSarà dedicata a Monteserico e l'ombra di Bisanzio la Lezione di storia che Carmelo Nicolò Benvenuto, ricercatore post dottorato in Civiltà bizantina presso l'Università degli Studi della Basilicata, ... ansa.it Lezioni di storia locale e affettività, le richieste degli studentiNelle scuole superiori la didattica si rinnova attraverso le proposte del progetto Forum You, un'iniziativa nata per avvicinare i giovani alla vita pubblica ... rainews.it Cagni: «Beccalossi amava la libertà. Un tunnel gli costò una lezione» x.com “Da un mese a questa parte la situazione nei vicoli è nettamente peggiorata, questo è fuori da ogni dubbio. Stavo facendo lezione di musica con un bimbo di 5 anni quando un ragazzo palesemente fuori di sé ha iniziato a battere sulla vetrina per sfondarmi la - facebook.com facebook