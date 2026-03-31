La Torre Velasca, riconosciuta come un esempio di architettura brutalista italiana, rappresenta un simbolo del periodo postbellico. Costruita negli anni Cinquanta, si distingue per il suo stile audace e l'imponente presenza nel panorama urbano. La costruzione ha coinvolto diversi professionisti e ha segnato un momento di rinnovamento nel settore edilizio di quegli anni.

Viene considerata una vera e propria "icona brutalista" italiana. La Torre Velasca, nata dall’intuizione e progettata dal gruppo di architettura BBPR (Gian Luigi Banfi, Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti ed Ernesto Nathan Rogers), è stata inaugurata dopo il completo restyling e i vari passaggi di proprietà. Torre Velasca è stata acquistata dal colosso americano Hines per un investimento globale di 230 milioni di euro, e dopo la ristrutturazione dello studio di architettura Asti, è tornata al centro dei riflettori,e anche di un turismo architettonico che l’ha resa una delle icone più istagrammate. La torre nella sua... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Torre Velasca, icona brutalista. Racconta la storia del Dopoguerra

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