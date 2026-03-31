La Torre Velasca icona brutalista Racconta la storia del Dopoguerra
La Torre Velasca, riconosciuta come un esempio di architettura brutalista italiana, rappresenta un simbolo del periodo postbellico. Costruita negli anni Cinquanta, si distingue per il suo stile audace e l'imponente presenza nel panorama urbano. La costruzione ha coinvolto diversi professionisti e ha segnato un momento di rinnovamento nel settore edilizio di quegli anni.
Viene considerata una vera e propria "icona brutalista" italiana. La Torre Velasca, nata dall’intuizione e progettata dal gruppo di architettura BBPR (Gian Luigi Banfi, Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti ed Ernesto Nathan Rogers), è stata inaugurata dopo il completo restyling e i vari passaggi di proprietà. Torre Velasca è stata acquistata dal colosso americano Hines per un investimento globale di 230 milioni di euro, e dopo la ristrutturazione dello studio di architettura Asti, è tornata al centro dei riflettori,e anche di un turismo architettonico che l’ha resa una delle icone più istagrammate. La torre nella sua... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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