Dalla Liguria a Hormuz I cacciamine italiani eccellenza dello sminamento navale

Da laverita.info 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I cacciamine italiani, appartenenti alle classi «Lerici» e «Gaeta», sono in servizio dal 1982 e sono stati costruiti a Sarzana da Intermarine. Questi mezzi navali sono stati impiegati in operazioni di sminamento, sostituendo i dragamine più vecchi, realizzati con scafi di legno. Negli ultimi decenni, hanno operato in diverse aree, tra cui la Liguria e il Golfo di Hormuz.

Dal 1982 i cacciamine delle classi «Lerici» e «Gaeta», costruiti a Sarzana da Intermarine, hanno sostituito i vecchi dragamine dallo scafo di legno. Dotati di tecnologie e mezzi avanzati, sono stati adottati anche dalla marina Usa. Oggi due di questi sono stati indicati per lo sminamento di Hormuz. Alla Spezia, a poca distanza dai cantieri dove sono stati costruiti e varati varati, lì hanno la propria base i cacciamine italiani che oggi potrebbero essere utilizzati per la bonifica dello stretto di Hormuz. In particolare sono due le navi della Marina Militare designati per la missione: il «Rimini» (classe «Gaeta») e il «Crotone» (classe «Lerici»), varate rispettivamente nel 1994 e 1992 nei cantieri della Italmarine di Sarzana.🔗 Leggi su Laverita.info

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