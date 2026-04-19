Tre navi militari italiane, insieme a quelle di Regno Unito e Francia, stanno partecipando a una nuova missione europea nello Stretto di Hormuz. La missione coinvolge attività di sorveglianza e monitoraggio delle rotte marittime, con obiettivi di sicurezza e stabilità nella regione. I governi europei lavorano per trovare un equilibrio tra la loro presenza militare e le alleanze internazionali, mantenendo un ruolo attivo in questa zona strategica.

La nuova missione europea nello Stretto di Hormuz prende forma tra diplomazia e strategia militare, mentre i governi del continente cercano un equilibrio sempre più complesso tra autonomia e dipendenza dagli Stati Uniti. Il vertice di Parigi tra Emmanuel Macron, Giorgia Meloni e Keir Starmer ha segnato un passaggio chiave: l’Europa vuole esserci, ma sa di non poter fare tutto da sola. E soprattutto sa che il Golfo Persico non è il Mar Rosso, e che senza una copertura credibile il rischio operativo diventa politico. Nel cuore della discussione c’è il destino della missione Aspides, già attiva contro le minacce degli Houthi, che Roma vorrebbe ampliare per adattarla al nuovo scenario.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tre cacciamine italiani e scudo di Gb e Francia, ecco la missione Ue per Hormuz

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