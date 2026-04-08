Libano macerie e morti a Beirut | le immagini dopo i bombardamenti a tappeto degli israeliani

A Beirut, nel Libano, si sono registrati nuovi bombardamenti che hanno provocato ingenti danni e diverse vittime. Le immagini mostrano le strade piene di macerie e residenti che cercano di recuperare i propri beni tra le colonne di fumo e i resti degli edifici colpiti. Le operazioni di soccorso sono in corso mentre si intensificano le notizie sulle conseguenze dell’attacco.

Bombardamenti devastanti scuotono Beirut, capitale del Libano, e i suoi sobborghi meridionali. Le immagini mostrano le conseguenze dell’attacco israeliano, con le persone e i residenti del posto che ispezionano i danni muovendosi fra le macerie e le colonne di fumo. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito circa 100 siti di Hezbollah in tutto il Libano, descrivendo l’operazione come il “più grande attacco coordinato” dall’inizio della guerra con l’Iran. La vasta ondata di attacchi ha ucciso almeno 89 persone e ne ha ferite altre 722. Siamo così abituati alla ‘pazzia’ sui social che potremmo riconoscere la follia reale solo troppo tardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Libano, macerie e morti a Beirut: le immagini dopo i bombardamenti a tappeto degli israeliani Leggi anche: Libano, distrutto un hotel a Beirut dai bombardamenti israeliani Libano, gli escavatori rimuovono macerie nel sud di Beirut dopo gli attacchi israelianiGli escavatori nella periferia sud di Beirut hanno iniziato a rimuovere i detriti dopo gli attacchi israeliani. Temi più discussi: Israele colpito con razzi e bombe a grappolo dall'Iran: 4 morti ad Haifa. In Libano 9 vittime; Libano. Macerie, profughi: c'è il nodo Hezbollah (da quasi trent'anni); Raid israeliani nel sud del Libano, strage a Kfar Hatta; Macerie e devastazione a Tiro, la città nel sud del Libano mira degli attacchi israeliani – Video. 100 obiettivi in 10 minuti. Israele bombarda il Libano e Beirut, centinaia di mortiNel giorno dell'entrata in vigore del cessate in fuoco con l'Iran, Israele ha lanciato la più grande ondata di raid su Hezbollah in Libano dall'inizio della guerra. La Croce Rossa libanese parla di ... tg.la7.it Israele bombarda il Libano: centinaia di morti e feritiIdf lancia l’operazione Oscurità eterna contro Hezbollah. L’Iran: «Tel Aviv si fermi o ci saranno conseguenze per la tregua con gli Usa» ... unionesarda.it La Casa Bianca: il Libano non fa parte dell'accordo per il cessate il fuoco - facebook.com facebook #Libano, #Tajani: tregua inesistente, soldati italiani non si toccano x.com