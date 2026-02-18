Festival del libro primo appuntamento con la coordinatrice di Medici senza frontiere a Gaza

Martina Marchiò, coordinatrice di Medici senza frontiere a Gaza, ha preso parte all’apertura del Festival del libro, che quest’anno si concentra sul coraggio, dopo aver assistito alle difficili condizioni dei pazienti negli ospedali locali. La sua presenza si lega alla pubblicazione di “Brucia anche l’umanità”, un diario scritto durante i mesi di emergenza sanitaria e umanitaria nella Striscia, dove ha raccontato le sfide di lavorare in un ambiente segnato da continui bombardamenti e carenze di medicinali. Durante l’evento, ha condiviso dettagli sulla difficile quotidianità di chi cerca di salvare vite tra le macerie e le tensioni di un territorio

Primo evento con la maratona di lettura per i cento anni di "Uno, nessuno, centomila". Il Festival del libro, quest'anno dedicato al tema del coraggio, si apre con due ospiti importanti: Martina Marchiò con "Brucia anche l'umanità", un diario scritto come infermiera a Gaza e Valentina Mastroianni e la storia di Cesare, suo figlio, venuto a mancare lo scorso anno a causa di una malattia rara. Il racconto di questo percorso di vita e speranza, era stato raccontato dalla madre sui social, portando un'esperienza di dolore a diventare uno spazio di condivisione e di vita vera che ha legato centinaia di persone.