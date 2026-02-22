Ferrara | 220.000€ per strade più sicure rifacimento anche

Il Comune di Ferrara ha approvato un piano da 220.000 euro per migliorare la sicurezza delle strade, con lavori di rifacimento di tratti ammalorati. La scelta deriva dall’aumento delle segnalazioni di incidenti e dalla necessità di interventi rapidi. I fondi saranno destinati a riparazioni di carreggiate e marciapiedi, per ridurre i rischi per pedoni e automobilisti. I lavori inizieranno entro la fine del mese e dureranno diversi mesi.

Un nuovo piano di interventi per la manutenzione della rete stradale è stato approvato dal Comune di Ferrara, con un investimento complessivo di 220.000 euro. Il programma, suddiviso in tranche, prevede lavori sia nel capoluogo che nelle frazioni, con un particolare su via Bassa e viale Matteotti, oltre a interventi mirati su viale Passardi a Scortichino, che includeranno anche il rifacimento dei marciapiedi. L'approvazione del piano è arrivata durante la riunione di giunta di giovedì mattina, e rappresenta un proseguimento delle strategie già messe in atto negli scorsi mesi. L'obiettivo, come sottolineato dall'amministrazione comunale, è quello di migliorare la qualità della rete stradale, intervenendo sia sulle arterie principali che sulle vie secondarie, tenendo conto delle segnalazioni dei cittadini e delle imprese locali.

Rifacimento dei marciapiedi, via ai lavori straordinari per rendere le strade più sicureRifacimento dei marciapiedi, via ai lavori straordinari per rendere le strade più sicure Viareggio, 21 dicembre 2025 – Sono in programma interventi di manutenzione e ricostruzione dei marciapiedi e dell’asfalto nelle aree di Viareggio e Torre del Lago.

Per consentire i lavori di sfalcio dell'erba lungo le sponde dei canali consorziali che costeggiano le strade provinciali, la Provincia di Ferrara ha emesso un'ordinanza di limitazione temporanea del traffico. Da lunedì 16 febbraio e fino al termine dei lavori,