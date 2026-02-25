Strade più sicure in montagna Multe per chi non cura i terreni

Il Comune ha deciso di aumentare le multe per chi non mantiene i terreni lungo le strade comunali, a causa dei pericoli causati dalle cadute di alberi durante le tempeste. Questa misura mira a incentivare i proprietari a intervenire e prevenire rischi per automobilisti e pedoni. Queste azioni hanno già portato a una riduzione significativa delle interruzioni del traffico in zone montane. Le autorità continuano a monitorare la situazione per migliorare la sicurezza.

Strade comunali più sicure, maggiore decoro e un netto calo delle interruzioni al traffico causate dalla caduta di alberi durante il maltempo. Sono i risultati del lavoro portato avanti dall'amministrazione comunale dal 2021 ad oggi attraverso controlli e ordinanze di taglio delle piante dei terreni privati prospicienti la viabilità comunale. Ma adesso scatterà la tolleranza zero con sanzioni per chi non farà manutenzione. "Abbiamo costruito - sottolinea il vicesindaco Alessandro Pelagatti, delegato alla polizia locale - un metodo basato su controlli costanti, monitoraggio capillare e dialogo con i proprietari dei terreni che si affacciano sulle strade comunali.

