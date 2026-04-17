Il dossier della settimana | nasce la Cittadella del Calcio di Perugia Ecco il piano
Questa settimana si parla della nascita della Cittadella del Calcio di Perugia, un progetto che coinvolge la realizzazione di una nuova struttura sportiva nella città. Il piano prevede la costruzione di un centro dedicato alle attività calcistiche, con l’obiettivo di migliorare le strutture esistenti e offrire nuovi spazi per le società sportive locali. La realizzazione del progetto è ancora in fase preliminare e dipende dall’approvazione delle autorità competenti.
Ci sono luoghi che, per anni, raccontano una città quasi solo per ciò che manca: il tempo che passa, le strutture che invecchiano, i lavori annunciati e rimandati, le ambizioni che sembrano sempre un passo più in là. A Perugia, uno di questi luoghi è stato a lungo Pian di Massiano.Oggi, però.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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