Il dossier della settimana | nasce la Cittadella del Calcio di Perugia Ecco il piano

Questa settimana si parla della nascita della Cittadella del Calcio di Perugia, un progetto che coinvolge la realizzazione di una nuova struttura sportiva nella città. Il piano prevede la costruzione di un centro dedicato alle attività calcistiche, con l’obiettivo di migliorare le strutture esistenti e offrire nuovi spazi per le società sportive locali. La realizzazione del progetto è ancora in fase preliminare e dipende dall’approvazione delle autorità competenti.