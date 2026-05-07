A Firenze l' appello per la cultura | Mettersi in rete per diffonderla

Da lanazione.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze si è svolto un evento presso la sede regionale di Palazzo Strozzi Sacrati, dedicato alla promozione della cultura. L'iniziativa ha sottolineato la necessità di collaborare e condividere risorse per diffondere l'importanza della cultura, specialmente in un momento di sfide e cambiamenti. Partecipanti e organizzatori hanno evidenziato come la rete possa rappresentare uno strumento fondamentale per sostenere e valorizzare il patrimonio culturale.

Firenze, 7 maggio 2026 – Un evento a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione, per certificare l'importanza della cultura e per far capire che bisogna “mettersi in rete per diffonderla sempre di più”, soprattutto in periodi come questi. In piazza Duomo è stato presentato il libro di Andrea Mulas dal titolo 'La cultura per pensare il futuro. L'associazione delle istituzioni di cultura italiane (1992-2025)'. “Abbiamo in questi anni lavorato intensamente a costruire due reti, una per le Fondazioni e Istituti culturali che è l’Aici (associazione istituzioni culturali italiane) e l’altra per le riviste, cioè il Coordinamento delle riviste italiane di cultura (Cric) – ha spiegato il presidente onorario Aici e presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini -.🔗 Leggi su Lanazione.it

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