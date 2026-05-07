A Firenze l' appello per la cultura | Mettersi in rete per diffonderla

A Firenze si è svolto un evento presso la sede regionale di Palazzo Strozzi Sacrati, dedicato alla promozione della cultura. L'iniziativa ha sottolineato la necessità di collaborare e condividere risorse per diffondere l'importanza della cultura, specialmente in un momento di sfide e cambiamenti. Partecipanti e organizzatori hanno evidenziato come la rete possa rappresentare uno strumento fondamentale per sostenere e valorizzare il patrimonio culturale.

Firenze, 7 maggio 2026 – Un evento a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione, per certificare l'importanza della cultura e per far capire che bisogna “mettersi in rete per diffonderla sempre di più”, soprattutto in periodi come questi. In piazza Duomo è stato presentato il libro di Andrea Mulas dal titolo 'La cultura per pensare il futuro. L'associazione delle istituzioni di cultura italiane (1992-2025)'. “Abbiamo in questi anni lavorato intensamente a costruire due reti, una per le Fondazioni e Istituti culturali che è l’Aici (associazione istituzioni culturali italiane) e l’altra per le riviste, cioè il Coordinamento delle riviste italiane di cultura (Cric) – ha spiegato il presidente onorario Aici e presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini -.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze l'appello per la cultura: “Mettersi in rete per diffonderla” Notizie correlate Wing Family, a Firenze torna la rete internazionale delle nuove generazioniFirenze, 21 aprile 2026 – A un anno dalla sua nascita, torna a riunirsi a Firenze la Wing Family, evoluzione naturale del progetto internazionale... Firenze, la rete salva-vita: migliaia di visite e cure a domicilioLa battaglia quotidiana contro la patologia oncologica a Firenze ha prodotto, nel corso dell’anno appena concluso, risultati tangibili che si... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Social Housing, Firenze: Laboratorio per la città. lancia appello contro accordo Comune-Bei; L’appello della Cgil alle imprese: Reinvestite gli utili nei giovani; Appello housing sociale, Laboratorio per la città: Fake news? I dati sono sull’accordo firmato con la BEI, si finanziarizza un tema sociale – ASCOLTA; Fiorentina in coma dopo un incidente a Palermo, l'appello: Aiutateci a scoprire chi è. A Firenze l'appello per la cultura: Mettersi in rete per diffonderlaEvento a Palazzo Strozzi Sacrati con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il presidente onorario Aici e presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini ... lanazione.it Firenze, oltraggiata la lapide per la patriota Norma Cossetto. Cosa dicono le associazioni femministeDivelta targa per Norma Cossetto a Firenze Divelta e oltraggiata a Firenze, per l’ennesima volta, la targa dedicata a Norma ... barbadillo.it Da Napoli a Firenze: LUCCA VA ALLA VIOLA Ne parla oggi 'La Gazzetta dello Sport', che ha dipinto la punta ex Udinese come un profilo gradito dal Ds della Fiorentina, seppur l'eventuale futuro di Lucca sia legato al nome di Moise Kean L'attaccante ex - facebook.com facebook Stretta su bus e tir in autostrada, i controlli sulla A1. Nei guai autisti positivi alla cocaina #Firenze / VIDEO @muoversintoscan x.com