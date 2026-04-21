A un anno dalla sua creazione, a Firenze si riuniscono di nuovo i membri della rete internazionale delle nuove generazioni. L'incontro si svolge nella città toscana e coinvolge giovani provenienti da diversi paesi. La manifestazione si svolge in una location cittadina e rimanda a incontri precedenti che si sono tenuti sempre nella stessa città. L'evento si conclude con una sessione di discussione tra i partecipanti.

Firenze, 21 aprile 2026 – A un anno dalla sua nascita, torna a riunirsi a Firenze la Wing Family, evoluzione naturale del progetto internazionale Wing – Woman in New Generation, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più le nuove generazioni e aprire loro nuove prospettive di crescita e collaborazione. Nata nel capoluogo toscano come rete tutta al femminile, capace di unire culture e nazionalità diverse – dalle americane alle svedesi, dalle marocchine alle cinesi – l’associazione guarda oggi ai figli e ai giovani come protagonisti del futuro. L’idea è quella di creare connessioni, favorire incontri e stimolare opportunità di progetti e business internazionali, mettendo in dialogo esperienze e visioni differenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Wing Family, a Firenze torna la rete internazionale delle nuove generazioni

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