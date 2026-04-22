A Firenze, un servizio dedicato alla cura domiciliare ha registrato nel corso dell'ultimo anno migliaia di visite mediche e interventi diretti nelle abitazioni dei cittadini. La rete salva-vita, dedicata alla lotta contro le patologie oncologiche, ha permesso di offrire assistenza e cure direttamente a domicilio, garantendo un supporto costante a chi ne ha più bisogno. I dati evidenziano un incremento significativo delle prestazioni rispetto agli anni precedenti.

La battaglia quotidiana contro la patologia oncologica a Firenze ha prodotto, nel corso dell’anno appena concluso, risultati tangibili che si riflettono in migliaia di prestazioni mediche e interventi diretti nelle case dei cittadini. La sezione fiorentina della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ha infatti delineato il bilancio delle proprie attività del 2025, evidenziando un incremento dei servizi offerti grazie al sostegno economico derivante dalle donazioni dei contribuenti. I dati raccolti mostrano come il presidio territoriale sia stato estremamente capillare. Nel dettaglio, sono state effettuate 1.655 visite mirate alla prevenzione, focalizzate su ambiti cruciali quali l’urologia, la senologia e la dermatologia, pilastri fondamentali per intercettare precocemente le malattie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Firenze, la rete salva-vita: migliaia di visite e cure a domicilio

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