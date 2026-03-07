Eros Ramazzotti su Sal Da Vinci | La canzone non è male ma l’arrangiamento è un po’ rétro Non ci rappresenta molto all' Eurovision

Eros Ramazzotti ha commentato l’ultimo Festival di Sanremo, sottolineando che Masini è un grande cantante e musicista. Riguardo a Sal Da Vinci, ha detto che la canzone non è male, ma l’arrangiamento è un po’ rétro e non li rappresenta molto all’Eurovision. Il cantante si trova in pieno tour e ha espresso le sue opinioni sui partecipanti e le scelte musicali del festival.

Il concerto del 4 marzo in Danimarca è stato dedicato a Lucio Dalla, nel giorno del compleanno del cantautore bolognese. Proprio in questi giorni Ramazzotti ha parlato anche del Festival appena concluso e del vincitore, Sal Da Vinci. «Sal Da Vinci io l'ho portato nella Nazionale Cantanti nel '95, quindi lo conosco da tempo. Canta molto bene, anche se a calcio gioca un po' meno bene», ha detto Ramazzotti. Poi un giudizio sulla canzone vincitrice, Per sempre sì: «Il pezzo non è male: è l'arrangiamento che è un po' rétro, un po' vintage, tipo Se bruciasse la città. Anche all'Eurovision non ci rappresenta molto. Ma la gente oggi sente e cerca anche questo».