A Concordia arriva la ' biblioteca vivente' | i cittadini diventano libri da consultare

A Concordia si tiene per la prima volta l’evento della Biblioteca Vivente, che si svolge sabato 9 maggio presso Palazzo Corbelli. La manifestazione si svolge in due fasce orarie, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, e prevede che i cittadini possano essere consultati come se fossero dei libri vivi. L’iniziativa coinvolge il pubblico in un’esperienza diversa di interazione e ascolto.

Sabato 9 maggio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, presso Palazzo Corbelli, approda per la prima volta a Concordia la Biblioteca Vivente. Nove concittadini e concittadine saranno per un giorno "libri viventi", tutti da "leggere", mettendo a disposizione le proprie storie e i propri ricordi in.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate I volumi della Biblioteca Capitolare salvati dalle bombe: in anteprima arriva a Verona il docufilm "La Guerra dei libri"Al Cinema Aurora di Verona si accendono i riflettori su una pagina poco nota della storia culturale europea. La biblioteca comunale di Concordia intitolata ad Alice NeriL’intitolazione nasce da un’iniziativa dell’Amministrazione comunale che, in accordo con la famiglia di Alice Neri, ha ritenuto importante... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: ‘Patto della Concordia’ MotoGP, accordo in vista. A maggio potrebbero arrivare le prime ufficialità dei trasferimenti; Figli d’arte in tour: il giovane Morandi, Tredici Pietro, al Concordia e Leo Gassman all'Hiroshima; SALERNO. GATTO (NOI POPOLARI RIFORMISTI UDC): PIAZZA CONCORDIA, UN ANGOLO PER IL PANORAMA; Emis Killa Club tour 2026 all'Hall di Padova il 3 maggio 2026. Lunedì 11 maggio 2026 alle ore 21.00 al Teatro Concordia di Venaria Reale (Torino) arriva in concerto Levante nell'ambito del suo nuovo Dell’amore Club Tour 2026 che, a quasi due anni di assenza dai live, segna il ritorno al contatto diretto con il pubblico - facebook.com facebook