A Como e provincia visite ostetriche a domicilio per le neo mamme | da maggio anche la consulenza telefonica

Da maggio, le neo mamme di Como, Cantù, Fino Mornasco, Menaggio e Olgiate Comasco possono ricevere visite ostetriche a domicilio. Il servizio, già attivo in alcune zone, si espande anche con la possibilità di consulti telefonici. Questa iniziativa permette alle neo mamme di usufruire di assistenza e supporto direttamente a casa propria, senza dover spostarsi presso le strutture sanitarie.

Dopo Como, Cantù e Fino Mornasco, il servizio delle visite ostetriche a domicilio arriva anche nei distretti di Menaggio e Olgiate Comasco. Il progetto di Asst Lariana punta a offrire un aiuto concreto alle neo-mamme nei giorni più delicati dopo il parto, con ostetriche direttamente a casa e un.🔗 Leggi su Quicomo.it

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