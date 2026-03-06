Le lavoratrici domestiche che sono madri e hanno perso il lavoro possono ora ricevere l’indennità di disoccupazione, come stabilito dalle ultime norme. La novità riguarda anche le colf, che fino a ora non avevano accesso a questo sostegno. La misura mira a tutelare le donne che, pur lavorando nel settore delle faccende domestiche, si trovano senza occupazione e con responsabilità familiari.

Anche le lavoratrici domestiche madri devono percepire l’indennità di disoccupazione. Lo prevede una sentenza del tribunale di Pavia, che ha riconosciuto il diritto di una collaboratrice domestica madre a percepire la Naspi dopo le dimissioni presentate nel primo anno di vita della figlia, segnando un punto fermo contro le discriminazioni. La donna si era rivolta al patronato Inca Cgil quando, dopo essersi dimessa per esigenze di cura della neonata e degli altri due figli, si era vista negare dall’Inps la disoccupazione. L’Istituto sosteneva che, per le colf e le lavoratrici domestiche, non si applicassero le tutele previste per le altre lavoratrici madri in caso di dimissioni nel primo anno di vita del bambino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dimissioni delle neo-mamme. Disoccupazione anche alle colf

