A Chieti Scalo c' è Nuove generazioni in politica con Lorenzo Pacini e Cristina Rapino

Giovedì 7 maggio il 110 Risto&Bar di Chieti Scalo ospiterà l’evento “Voce– Nuove generazioni in politica”, organizzato dai Giovani Democratici Abruzzo. L’appuntamento si terrà alle 18.30 e vedrà la partecipazione di Lorenzo Pacini e Cristina Rapino. L’iniziativa fa parte di una campagna per le elezioni comunali di Chieti, con il sostegno alla candidatura a sindaco di Giovanni Legnini.

Giovedì 7 maggio, alle ore 18.30, il 110 Risto&Bar di Chieti Scalo ospiterà l’iniziativa “Voce– Nuove generazioni in politica”, promossa dai Giovani Democratici Abruzzo nell’ambito della campagna per le elezioni comunali di Chieti a sostegno della candidatura a sindaco di Giovanni Legnini.Un.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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