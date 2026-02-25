Volley Night | Coppa Italia Scudetto e futuro azzurro con Cristina Chirichella e Lorenzo Magliano

Questa sera riflettori puntati su due protagonisti assoluti del panorama pallavolistico italiano: Cristina Chirichella e Lorenzo Magliano. La trasmissione, condotta da Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, con l’analisi tecnica dei talent Laura Partenio e Paolo Cozzi, offrirà approfondimenti esclusivi, retroscena e analisi sulla stagione in corso. Ospite d’eccezione Cristina Chirichella, centrale di Conegliano, protagonista di una stagione straordinaria: dopo aver vinto tutto lo scorso anno, è fresca vincitrice della Coppa Italia e continua a essere uno dei riferimenti assoluti del volley italiano ed europeo. Spazio anche al futuro con Lorenzo Magliano, schiacciatore del Porto Viro in Serie A2, uno dei prospetti più interessanti del volley azzurro, pronto a raccontare ambizioni, crescita e obiettivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

