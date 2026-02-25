Debutto nazionale a Chieti per Io Gilda con l' attrice teatina Giulia Di Quilio al Piccolo teatro dello Scalo

Debutto nazionale nella sua Chieti per l'attrice Giulia Di Quilio, protagonista dello spettacolo “Io, Gilda”. L'esordio è in programma al Piccolo Teatro dello Scalo, con una doppia replica, sabato 7 marzo, alle ore 21, e domenica 8, alle ore 18. Per Di Quilio, si tratta di una tappa fondamentale della sua carriera e non è casuale la scelta di Chieti per dare il via a una pièce che promette un racconto denso di emozione, bellezza e talento. L'opera si presenta come un viaggio intimo e magnetico che esplora il mito della "femme fatale", traendo ispirazione dall'iconica figura cinematografica di Rita Hayworth. Attraverso la performance della Di Quilio, lo spettacolo indaga il contrasto tra l'immagine pubblica, scintillante e seducente, e la vulnerabilità della donna che si cela dietro la maschera del successo. La drammaturgia, curata da Valdo Gamberutti, intreccia sapientemente elementi biografici e finzione teatrale, creando un dialogo tra il passato dorato di Hollywood e la sensibilità contemporanea. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Edipo in scena al Piccolo Teatro dello ScaloIl 11 gennaio alle ore 18, il Piccolo Teatro dello Scalo ospita la rappresentazione di

“Gianmaria, una parola” in scena al Piccolo teatro dello ScaloDomenica 15 febbraio alle 6 di sera, al Piccolo Teatro dello Scalo di Chieti, va in scena “Gianmaria, una parola”.

Argomenti discussi: Pallavolo Chieti 1996, il giovane Graziano D’Agostino alla Boy League con la Sir Perugia; Un team, una visione, una sfida: il Team Go Fast si rinnova e punta in alto per il 2026; Nasce Blue Sentynet, la rete sentinella per il futuro del mare: dalla Regione oltre 1 milione di euro.

| manca poco al debutto casalingo della Nazionale U19 Femminile di San Marino, che ospiterà il Girone B1 di Qualificazioni agli Europei di categoria. Intanto, il CT Piva ha diramato le convocazioni per le sfide ad Estonia, Slovenia e Cipro! https://www.fsg - facebook.com facebook