Motor Show X-Treme | adrenalina su due e quattro ruote a Firenze

Il Motor Show X-Treme ha attirato appassionati di motori e adrenalina nel parcheggio di Viale Pietro Nenni a Firenze, dove le acrobazie di stuntman e piloti esperti hanno acceso l’interesse del pubblico. La manifestazione, organizzata per mostrare le capacità di veicoli e rider, ha visto coinvolti numerosi partecipanti pronti a sfidare i limiti tra salti e manovre estreme. La giornata si conclude con l’attenzione rivolta alle prossime sfide sulla strada e fuori.

Il rombo dei motori torna a infiammare Firenze con il Motor Show X-Treme, un evento adrenalinico che trasforma il parcheggio scambiatore di Viale Pietro Nenni in un palcoscenico per acrobazie mozzafiato. La manifestazione si svolge nei weekend di sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, sabato 7 e domenica 8 marzo, sabato 14 e domenica 15 marzo, sabato 21 e domenica 22 marzo, per concludersi sabato 28 e domenica 29 marzo con inizio degli spettacoli sempre alle ore 15:30. L'arena ospita una varietà incredibile di mezzi, dai colossali Monster Truck XXL capaci di schiacciare auto comuni, alle eleganti evoluzioni della Nissan 350Z e delle vetture da drift giapponesi.