A Vicopisano, il 26 marzo 2026, Michele Bini ha condiviso l’esperienza maturata durante la Rally Dakar 2026. La gara ha coinvolto veicoli di diverse categorie, con equipaggi provenienti da vari paesi. Bini ha descritto le difficoltà affrontate e le tappe chiave della competizione, sottolineando il ruolo della solidarietà tra i partecipanti e le sfide tecniche incontrate lungo il percorso.

Vicopisano (PI), 26 marzo 2026 – Dopo l’esperienza vissuta alla Rally Dakar 2026, Michele Bini, di San Giovanni alla Vena, sarà protagonista, a Vicopisano, di una serata speciale per ripercorrere un’avventura straordinaria, nata da una grande passione, messa a servizio degli altri, e diventata, passo dopo passo, un progetto di comunità e solidarietà. L’appuntamento è per venerdì 27 marzo 2026, alle 21:30, al Teatro di via Verdi, con “Dakar Classic – Il racconto di un progetto”. Non sarà solo il racconto della corsa nel deserto saudita, affrontata da Michele Bini con la prestigiosa scuderia "R Team", nella leggendaria competizione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Dakar Classic”: Michele Bini racconta la sfida della solidarietà sulle quattro ruote

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