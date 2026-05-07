A Castellabate torna Lungomare Vivo | il programma completo

Prenderà via il 10 maggio la quinta edizione della rassegna Lungomare Vivo a Santa Maria di Castellabate, in Piazzale Punta dell'Inferno.Il programmaIl cartellone si articola in tre appuntamenti. Domenica 10 maggio le attività iniziano alle 16:30 con un laboratorio tematico curato da Oltremare.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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