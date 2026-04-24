' Giardini Estensi' torna l' appuntamento con le piante e i fiori | il programma completo

Si avvicina la 23esima edizione di ‘Giardini Estensi’, un evento dedicato a piante e fiori che si svolge ogni anno in primavera. L'iniziativa è rivolta a appassionati di giardinaggio di tutte le età e propone un programma ricco di attività e esposizioni. Questa manifestazione rappresenta un appuntamento fisso per chi desidera scoprire nuove specie vegetali e approfondire le proprie conoscenze sul mondo del giardinaggio.

Ritorna l'evento per piccoli e grandi giardinieri con la 23esima edizione di ‘Giardini Estensi’ nell'appuntamento primaverile. Ferrara ospiterà, nella nuova location del parco della Darsena, la rassegna dedicata alla biodiversità vegetale consueto ritrovo con espositori provenienti da ogni parte.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Giardini&Terrazzi: il mercatino di piante e fiori, artigianato e vintage ai Giardini MargheritaGiardini&Terrazzi, la manifestazione dedicata al verde ed al vivere all’aria aperta, torna nuovamente al Parco dei Giardini Margherita di Bologna in... Torna nel Pala Dean Martin di Montesilvano l'appuntamento con i "concerti aperitivo": il programma completoCinque appuntamenti domenicali con la musica di qualità nel Pala Dean Martin per l'iniziativa gratuita proposta dall'amministrazione di Montesilvano... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Run4Hope 2026: la staffetta della speranza fa tappa a Varese; 'Tutti in giostra': il luna park torna accessibile alle persone con disabilità. Il programma; In mille in piazza a Varese per dire No alla guerra: il corteo attraversa il centro; La scienza diventa spettacolo, torna a Ferrara ‘Famelab’: la sfida tra giovani talenti. Agrivarese 2026: ai Giardini Estensi l’edizione più ricca di sempreDomenica 12 aprile torna la fiera dell'agricoltura varesina. Novità assoluta: l’edizione diventa biennale con la tappa autunnale ad Angera e il coinvolgimento del Fringe Festival ... varesenews.it Agrivarese torna domenica 12 aprile nella splendida cornice dei Giardini Estensi e villa MirabelloVARESE – Agrivarese torna nella cornice di Giardini Estensi e Villa Mirabello, portando avanti la tradizione. L’iniziativa, gratuita e aperta […] ... ilsaronno.it Al Parco della Darsena la 23ª edizione primaverile del "Giardini Estensi" con espositori da tutta Italia, laboratori ed eventi per tutte le età facebook