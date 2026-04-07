Umbria Classic Festival 2026 torna a Terni la grande musica colta | il programma completo

A Terni torna l’Umbria Classic Festival 2026, un evento dedicato alla musica colta. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Mozart Italia, con il supporto della Fondazione Carit e la collaborazione dei Comuni di Terni e Narni. Il festival prevede un ricco programma di concerti e iniziative culturali che coinvolgono artisti e appassionati di musica classica. La manifestazione si svolgerà nella città e nei territori limitrofi, attirando un pubblico di diverse provenienze.

Torna la grande musica a Terni con l’Umbria Classic Festival (Ucf) 2026, organizzato dall’associazione Mozart Italia sede di Terni con il fondamentale sostegno della Fondazione Carit e la collaborazione dei Comuni di Terni e Narni. Formula confermata anche quest'anno con grandi interpreti internazionali in tante location di pregio nel centro città in un sapiente mix di concerti e cultura. L’associazione Mozart Italia sede di Terni ha come sempre fatto le cose in grande stile con un programma che prosegue nel solco della qualità e del fascino grazie alla direzione artistica di Anais Lee, presidente dell’associazione, e ad artisti di livello internazionale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Riparte "Innamorati della musica": il programma completo degli eventi dell'edizione 2026Come tutti gli anni il mese di febbraio l’Associazione Igor Stravinsky riproporrà agli appassionati della Musica colta la trentennale rassegna dal... Terni verso il TIC Festival 2026: presentato il programma della quarta edizioneQuesta edizione del festival si impegnerà al massimo per sfruttare la forza comunicativa di creator e influencer per metterla al servizio delle...