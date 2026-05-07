A Buti una serata di relax profondo tra suoni e vibrazioni | arriva il laboratorio di sound healing

A Buti si terrà giovedì 14 maggio alle 21:30 un laboratorio di sound healing presso gli spazi della Scuola di Musica Lido Felici Area Primo Maggio. L’evento propone un momento di relax attraverso suoni e vibrazioni, con l’obiettivo di aiutare i partecipanti a staccare la mente, rallentare il ritmo e ritrovare un nuovo equilibrio. La serata si svolge in un ambiente dedicato al benessere e alla musica.

Staccare la mente, rallentare il ritmo e ritrovare equilibrio attraverso il suono: è questa l’esperienza proposta giovedì 14 maggio alle ore 21:30 a Buti, negli spazi della Scuola di Musica Lido Felici Area Primo Maggio.Un appuntamento serale dedicato al benessere e alla consapevolezza, dove.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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