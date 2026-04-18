Suoni e vibrazioni come i motori termici

Le motociclette elettriche sono spesso oggetto di critiche per la mancanza di suoni e vibrazioni tipici dei motori a combustione, che contribuiscono a dare loro un senso di presenza e carattere. Questa assenza di rumore viene vista come una caratteristica negativa da alcuni appassionati, che preferiscono l’esperienza sensoriale offerta dai motori tradizionali. La questione riguarda quindi il modo in cui il silenzio influisce sulla percezione delle due ruote elettriche.

Una delle critiche storiche rivolte alle due ruote elettriche è l’assenza di “carattere” dovuta al silenzio assoluto. Per ovviare a questo, nel 2026 diversi produttori hanno brevettato sistemi di back sensoriale attivo. Non si tratta di semplici altoparlanti che riproducono un file audio, ma di complessi attuatori interni che generano vibrazioni sincronizzate con l’apertura del gas. Questi sistemi simulano il “battito” di un motore termico, restituendo al pilota la connessione fisica necessaria per percepire la velocità.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Suoni e vibrazioni come i motori termici IL SUONO DI UN'ASTRONAVE SULL'AUTO: Realtà o Follia Notizie correlate Renault: stop ai motori termici, 100% elettrico entroIl gruppo automobilistico Renault ha tracciato una rotta decisa verso la completa elettrificazione del parco veicoli in Europa, fissando come... McLaren sfida l’elettrico: nuovi SUV e motori termici fino al 2030Nick Collins, capo della dirigenza di McLaren Group Holdings, ha delineato la rotta del marchio per i prossimi anni. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Quando gli alberi cantano, il sorprendente mondo sonoro delle piante; OGR Bridging Growth | le prime 15 startup per i mercati globali; Caos e armonia, il Festival delle Scienze di Roma 2026; Biennale Arte 2026, il Padiglione Venezia presenta Note persistenti. Suoni, vibrazioni, emozioni. ’Echoes’, dialogo tra sport e collettivitàSuoni, silenzi, vibrazioni, un paesaggio interattivo, un’installazione immersiva, un dialogo tra sport e collettività come un ‘Echoes’ di emozioni che i Giochi Olimpici lasciano nelle persone. ‘Echoes ... ilrestodelcarlino.it Sound therapy: i suoni che curano e fanno stare beneLa sound therapy, o terapia con i suoni, è una pratica olistica che consiste nell'immergersi in una sorta di bagno sonoro prodotto dalla vibrazione di strumenti come campane tibetane o singing bowls ... tgcom24.mediaset.it Pubblicato da Cimbarecord, il progetto è una vera e propria opera in quattro movimenti, un racconto musicale che attraversa oltre sessant'anni di carriera, una narrazione costruita per immagini e suoni, in cui ogni vinile rappresenta una fase precisa de... x.com Un’esplosione di suoni e tradizioni sarde ti aspetta alla 667ª Festa di S. Antioco Martire! Domenica 19 aprile Ore 20:00 Piazza de Gasperi Ingresso GRATUITO Moses Concas, talento unico della musica sarda, armonicista e beatboxer straordinari - facebook.com facebook