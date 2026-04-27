Il sound bath è una pratica di benessere sempre più diffusa che utilizza vibrazioni e frequenze sonore per favorire uno stato di rilassamento

Il sound bath, noto anche come bagno sonoro, sta diventando sempre più popolare come metodo per raggiungere un rilassamento profondo. Questa pratica si basa sull’utilizzo di vibrazioni e frequenze sonore, che vengono emesse attraverso strumenti specifici. Sempre più persone si rivolgono a questa tecnica per alleviare lo stress e migliorare il benessere generale. La diffusione di questa pratica continua a crescere in centri dedicati al benessere e alle terapie alternative.

Il sound bath, o bagno sonoro, è una pratica di benessere sempre più diffusa che utilizza vibrazioni e frequenze sonore per favorire uno stato di rilassamento profondo. Non si tratta di un “bagno” in senso tradizionale, ma di un’esperienza immersiva in cui il suono diventa il principale veicolo di riequilibrio psicofisico. Durante una sessione, i partecipanti si distendono in posizione comoda mentre un operatore utilizza strumenti come campane tibetane, gong, diapason o cristalli sonori. Le onde acustiche prodotte si propagano nello spazio e vengono percepite dal corpo non solo attraverso l’udito, ma anche a livello vibrazionale. Questo processo può contribuire a ridurre tensioni muscolari, rallentare il ritmo respiratorio e favorire uno stato meditativo.🔗 Leggi su Amica.it

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