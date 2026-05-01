Nuovo Plenitude Store a Udine | energia e consulenza in via Cosattini

Da udinetoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 maggio 2026 è stato aperto a Udine un nuovo negozio di Plenitude, società controllata da Eni. L’attività si trova in via Cosattini 11 e offre servizi di energia e consulenza ai clienti della zona. Questa inaugurazione rappresenta un’ulteriore presenza della società nel Friuli. L’apertura si inserisce in un piano di espansione territoriale annunciato dall’azienda.

Il 4 maggio 2026, Plenitude, società controllata da Eni, rafforza la sua presenza in Friuli con l'apertura di un nuovo Store a Udine in via Cosattini 11. Lo spazio è concepito come un centro di consulenza dedicato a privati, condomini e imprese, con l'obiettivo di guidare i clienti nella scelta.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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