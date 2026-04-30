Eni il 4 maggio a Livorno apre il nuovo Plenitude Store in via Grande

Il 4 maggio verranno inaugurati due nuovi punti vendita del marchio Plenitude, uno a Udine in via Cosattini 11 e l’altro a Livorno in via Grande 6. Gli spazi sono destinati a clienti interessati a soluzioni nel settore energetico. L’apertura riguarda gli ambienti commerciali, aperti al pubblico per presentare prodotti e servizi legati all’energia. La data segna il debutto di queste nuove sedi sul territorio.

Il 4 maggio apriranno le porte al pubblico due nuovi Plenitude Store a Udine e Livorno, situati rispettivamente in via Cosattini 11 e Via Grande 6, pensati per chi vuole esplorare nuove opportunità nel mondo dell’energia. I negozi nascono con l’obiettivo di offrire al territorio uno spazio.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Plenitude inaugura il nuovo store di CataniaIl 1° aprile ha aperto le porte al pubblico il nuovo Plenitude Store di Catania, situato in via Giacomo Leoprardi 8-10, pensato per chi vuole... Plenitude inaugura il nuovo store in corso Umbria a TorinoNon solo offerte relative alla fornitura di energia, ma anche diverse soluzioni disponibili riguardo gli impianti fotovoltaici, i sistemi per la...