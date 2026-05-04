L’eredità di Aldo Moro La politica come pazienza del futuro Lo statista oltre il suo martirio

Il 4 maggio 2026 si ricorda il 49° anniversario del rapimento e dell’omicidio di Aldo Moro, una figura politica italiana assassinata nel 1978. La giornata è stata segnata da iniziative ufficiali e commemorazioni, mentre le discussioni si sono concentrate sui punti salienti della sua vita politica e sul suo ruolo nelle vicende italiane del dopoguerra. Il ricordo di Moro continua a rivivere attraverso eventi pubblici e riflessioni sulla sua eredità.

Roma, 4 maggio 2026 – C’è un modo “comodo”, e per questo insufficiente, di ricordare Aldo Moro: farlo cominciare in via Fani e finire in via Caetani. Il libro di Tino Iannuzzi e Alberto Losacco, Aldo Moro. Le idee, il metodo, l’eredità (edito da Baldini Castoldi, con prefazione di Pier Ferdinando Casini ) sceglie invece la strada più esigente: sottrarre Moro al solo perimetro della tragedia e restituirlo alla sua interezza di costituente, giurista, cattolico democratico, leader di partito, meridionalista e uomo di Stato. È il primo merito di un saggio che non rimuove il martirio, ma lo colloca dentro una biografia politica più vasta, dove l’epilogo non cancella la lunga costruzione di un pensiero.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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