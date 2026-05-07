A 15 anni minacciato per un debito di droga si presenta in questura e si autodenuncia

Un ragazzo di 15 anni si è recato spontaneamente in questura per denunciare una minaccia legata a un debito di droga. La somma iniziale di 50 euro, contratta con un pusher senegalese, è aumentata rapidamente fino a diventare 100 euro. L’uomo che aveva minacciato il giovane è attualmente irreperibile. La denuncia è stata presentata senza che il ragazzo fosse accompagnato da altri.

Aveva contratto un debito di droga di 50 euro diventati 100 in poco tempo, aveva 15 anni ed era minacciato da un pusher senegalese ad oggi irreperibile. Impaurito ha deciso di costituirsi e quindi anche di chiedere aiuto. Un giorno, era il 2020, si presenta in questura e consegna qualche grammo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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