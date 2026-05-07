A 12 anni chiama i carabinieri | Papà sta picchiando mamma E scatta l’arresto

Un ragazzino di 12 anni ha chiamato i carabinieri riferendo che il padre stava aggredendo la madre. Dopo aver preso il telefono, si è nascosto in camera, sotto il letto, e ha composto il numero di emergenza. Sul posto sono intervenuti i militari, che hanno arrestato l’uomo coinvolto nell’episodio di violenza domestica. La minorenne ha assistito alla scena senza essere coinvolta direttamente.

COPERTINO - Si rifugia in camera, si nasconde sotto il letto e compone in silenzio il numero d’emergenza dei carabinieri. Ha dodici anni, è terrorizzato, ma sa esattamente cosa fare. “Venite, papà sta picchiando mamma”: con quelle parole, nella notte del 27 aprile scorso, un bambino di Copertino.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Salento, bimbo chiama i carabinieri: «Venite, papà sta picchiando la mamma». La telefonata nascosto sotto il lettoSi nasconde sotto il letto con il telefono e chiama i carabinieri: «Papà picchia la mamma». Figlia chiama il 112: “Papà sta picchiando la mamma”, arrestato 44enne nel CataneseABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento dei carabinieri a Misterbianco I carabinieri della Tenenza di Misterbianco sono intervenuti a seguito di una... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lecce, 12enne nascosto sotto il letto chiama i carabinieri: Venite, papà picchia mamma; Lecce, figlio 12enne chiama il 112 e fa arrestare il papà per maltrattamenti alla mamma; Papà picchia la mamma, venite. Bimbo di 12 anni nascosto sotto il letto chiama i carabinieri. Così evita una tragedia; Venite, papà picchia mamma: figlio di 12 anni si nasconde sotto il letto e chiama i carabinieri. A 12 anni chiama i carabinieri: Papà sta picchiando mamma. E scatta l’arrestoUn 50enne di Copertino è ai domiciliari con il braccialetto elettronico: accusato di maltrattamenti in famiglia e tentata violenza sessuale ... lecceprima.it Venite, papà picchia mamma: 12enne chiama i carabinieri e ferma le violenze in casaBimbo di 12 anni, nascosto sotto il letto, chiama i carabinieri e dice papà picchia mamma, facendo scattare l’intervento e fermando un caso di violenza domestica già noto. notizie.it Sabato 9 Maggio Una Notte interminabile a papà Una Notte colorata tutta di Rosa mmm Vi aspettiamo a Praia a Mare ore 23:30 Piazza Italia - facebook.com facebook Ciao @Spillino83 , l’amico @Evarbecca e presumo tuo papà @ALTOBELLIGOL , ci hanno dato tantissime soddisfazioni. Il mio concittadino #LeleOriali mi diceva spesso bonariamente:” se il Becca è il forma giochiamo in 12 , altrimenti in 10 “. Che la terra ti sia x.com