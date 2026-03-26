Una chiamata al 112 ha segnalato un episodio di violenza domestica a Misterbianco, in provincia di Catania. Una figlia ha riferito che il padre stava aggredendo la madre. I carabinieri della Tenenza sono intervenuti sul posto e hanno arrestato un uomo di 44 anni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento dei carabinieri a Misterbianco. I carabinieri della Tenenza di Misterbianco sono intervenuti a seguito di una segnalazione per violenza domestica, culminata con l’arresto di un uomo di 44 anni. L’accusa nei suoi confronti è di maltrattamenti gravi e ripetuti e lesioni ai danni della compagna. La telefonata della figlia minorenne. A far scattare l’allarme è stata la figlia minorenne della coppia, che ha contattato il numero di emergenza 112 chiedendo aiuto con urgenza: “Venite subito, papà sta picchiando la mamma”. L’arrivo dei militari e i soccorsi. Una volta giunti nell’abitazione, i militari hanno trovato l’uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Figlia chiama il 112: “Papà sta picchiando la mamma”, arrestato 44enne nel Catanese

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