È stata inaugurata oggi a Montecitorio la mostra intitolata “1946: nasce la Repubblica”, dedicata agli 80 anni della Repubblica italiana. L’evento è stato visitato dal presidente della Camera, che ha rivolto un invito speciale ai giovani affinché partecipino all’esposizione. La mostra si svolge negli ambienti storici del palazzo, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere i momenti fondamentali della nascita della Repubblica.

Celebrare la Repubblica italiana attraverso i posti in cui è nata. Apre oggi al pubblico la mostra “1946: nasce la Repubblica. L’Assemblea Costituente a Montecitorio”, un’iniziativa che rientra nell’ambito del ricco calendario di celebrazioni in programma per gli 80 anni dalle votazioni che hanno cambiato la storia del Paese. La scelta è ricaduta sulla Sala della Lupa, proprio dove sono stati proclamati i risultati del referendum. Ad invitare il pubblico a partecipare alla mostra è lo stesso presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che descrive l’esposizione come «un’iniziativa di particolare rilevanza culturale che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per gli 80 anni dell’Assemblea Costituente, protagonista del processo di rinascita del Paese dopo la dittatura fascista».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - 80 anni della Repubblica, inaugurata la mostra a Montecitorio. Il presidente Fontana: «Un invito particolare ai giovani»

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