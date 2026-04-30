Roma Borgata Festival 2026

Dal 9 maggio al 13 settembre si svolgerà il Roma Borgata Festival 2026, un evento che coinvolge le diverse borgate e periferie di Roma. La kermesse è curata da Alessandra Muschella e si protrarrà per diversi mesi, portando in scena spettacoli, iniziative culturali e momenti di incontro nelle aree meno centrali della città. La manifestazione si svolge in più location distribuite sul territorio romano.

Dal 9 maggio al 13 settembre torna il Roma Borgata Festival, il festival diffuso delle borgate e delle periferie romane, a cura di Alessandra Muschella.Oltre 80 appuntamenti in 8 quartieri per 3 mesi di programmazione nelle borgate di Roma, per restituirle come luoghi di incontro, racconto e.🔗 Leggi su Romatoday.it Achille Lauro amore disperato Notizie correlate Roma est riparte dallo sport: Borgata Gordiani rinasce e ridà vita al campo di Quarticciolo dopo un decennio di degrado.Il campo da calcio di Quarticciolo rinasce: Borgata Gordiani si farà carico della riqualificazione dopo un decennio di abbandono Dopo dieci anni di... Roma Vegan Festival 2026Il Festival sarà un luogo di incontro e ispirazione, dove rispetto, creatività e responsabilità si trasformano in esperienze concrete. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Roma Borgata Festival: oltre 80 appuntamenti nei quartieri; Roma Borgata Festival: la periferia diventa palcoscenico; Il Roma Borgata Festival dal 9 maggio al 13 settembre -; 25 aprile a Roma: gli appuntamenti per la Liberazione. ROMA BORGATA FESTIVAL: DAL 9 MAGGIO AL 13 SETTEMBRE, OLTRE 80 APPUNTAMENTI IN 8 QUARTIERI SUL FILO DEL RACCORDO Redazione- Oltre 80 appuntamenti in 8 quartieri per 3 mesi di programmazione: dal 9 maggio al 13 settembre, dopo - facebook.com facebook