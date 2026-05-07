Il 7 maggio 2026 si tiene un concerto gratuito di Andrea Bocelli per commemorare i 50 anni dal terremoto che colpì il Friuli. La sera del 6 maggio 1976, un forte sisma con epicentro vicino a Gemona provocò danni e vittime nella regione. La manifestazione si svolge in una città toscana e coinvolge diverse persone, tra spettatori e organizzatori.

Firenze, 7 maggio 2026 – Cinquant'anni fa, la sera del 6 maggio 1976, un terribile terremoto con epicentro vicino alla cittadina di Gemona devastò il Friuli. Il sisma durò 59 secondi e devastò la fascia collinare a nord di Udine: quasi mille vittime, oltre 3.000 i feriti, più di un centinaio i paesi danneggiati. La sola Gemona contò 400 morti. Centinaia di scosse; quella del 15 settembre, di magnitudo 5.9, provocò ulteriori devastazioni. Ma nacque un paese nuovo, moderno, che si diede una università (anche per evitare che i giovani partissero ) e la Protezione civile, poi diffusa in tutta l'Italia, oltre che un polo industriale che marcia nonostante fondi e aiuti siano terminati decenni fa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 7 maggio, concerto gratuito di Andrea Bocelli per i 50 anni dal sisma in Friuli

Notizie correlate

Bocelli a Gemona: 50 anni dal sisma, 15.000 posti perLa voce di Andrea Bocelli risuonerà a Gemona del Friuli il 7 maggio, alle ore 20.

Friuli, 50 anni dal sisma: musica e poesia per unire le generazioni? Cosa sapere Venzone e Aquileia ospitano il progetto musicale Ti ai disegnât il 3 e 16 maggio.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Concerto gratuito di Andrea Bocelli a ricordo delle vittime del terremoto - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Andrea Bocelli a Gemona, da oggi disponibili altri 2mila biglietti gratuiti; 7 maggio, concerto gratuito di Andrea Bocelli per i 50 anni dal sisma in Friuli; Altri duemila posti gratuiti per concerto di Bocelli a Gemona.

Andrea Bocelli a Gemona, altri 2.000 biglietti gratis: come prenotare il concerto e cosa sapereLa riapertura dei posti è stata annunciata lunedì 4 maggio dall'assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi. nordest24.it

Andrea Bocelli a Gemona, da oggi disponibili altri 2mila biglietti gratuitiNuova tranche di biglietti per la serata commemorativa con il tenore come protagonista. La disponibilità extra è stata resa possibile da una rimodulazione degli spazi interni; restano rigide le norme ... udinetoday.it

Biglietti concerto Andrea Bocelli Cedo 2 biglietti per il concerto di domani sera di Andrea Bocelli, per info scrivetemi in privato grazie. - facebook.com facebook