Bocelli a Gemona | 50 anni dal sisma 15.000 posti per

Il 7 maggio alle 20.00, nella caserma Goi-Pantanali di Gemona del Friuli, si terrà un concerto di Andrea Bocelli. L'evento celebra il cinquantesimo anniversario del sisma che ha colpito la zona. Circa 15.000 persone sono attese per ascoltare la voce del cantante toscano, che si esibirà in questa data speciale.

La voce di Andrea Bocelli risuonerà a Gemona del Friuli il 7 maggio, alle ore 20.00, nella caserma Goi-Pantanali. Questo concerto gratuito segna il cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì la regione, trasformando un luogo simbolo della tragedia in un teatro di rinascita. L’evento, inserito nel calendario ufficiale delle commemorazioni regionali, richiede prenotazione nominale obbligatoria con capienza limitata a 15.000 persone. I biglietti saranno disponibili dal 25 marzo alle 10:00 su Ticketone.it fino all’esaurimento dei posti. La Regione ha coordinato l’iniziativa con attori istituzionali, ecclesiali e culturali per creare un momento di memoria collettiva che vada oltre il semplice intrattenimento musicale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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