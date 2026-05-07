450 MHz LTE | la rete elettrica brasiliana diventa più potente e intelligente

Il 7 maggio 2026, a Belo Horizonte, è stato annunciato il lancio di una nuova rete LTE da 450 MHz per la rete elettrica brasiliana. Questa tecnologia mira a rendere più efficiente e intelligente la gestione delle infrastrutture di distribuzione dell’energia nel paese. La rete, che utilizza frequenze più basse rispetto a quelle tradizionali, dovrebbe migliorare la copertura e la stabilità delle comunicazioni tra le apparecchiature di controllo.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE BELO HORIZONTE, Brasile, 7 maggio 2026 PRNewswire — Ogni giorno, milioni di brasiliani premono un pulsante. Accendono un computer. Avviano un macchinario. E l’energia, semplicemente, arriva. Ma ciò che si nasconde dietro quel gesto è diventato infinitamente più complesso. La domanda è cambiata: nuove tecnologie, nuovi modelli di consumo, nuovi standard di qualità. In questo contesto in continua evoluzione solo un aspetto resta un prerequisito essenziale per un obiettivo economico ambizioso: un’energia disponibile, continua ed efficiente. Il settore elettrico brasiliano è uno dei più ampi e articolati del pianeta: circa 90 milioni di utenze, oltre 700.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - 450 MHz LTE: la rete elettrica brasiliana diventa più potente e intelligente Notizie correlate Recensione Galaxy S26 Ultra dopo i test: potente, completo e sempre più intelligenteDopo diversi giorni di utilizzo e di test posso finalmente pubblicare la recensione di Galaxy S26 Ultra, il nuovo top di gamma Samsung che nel 2026... La Corvette integrale diventa più potente e si chiamerà Grand Sport XGiunta all'ottava generazione della sua iconica storia, iniziata nel 1953, Chevrolet sta preparando un importante aggiornamento per la super sportiva... Una raccolta di contenuti 450 MHz LTE: la rete elettrica brasiliana diventa più potente e intelligenteBELO HORIZONTE, Brasile, 7 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Ogni giorno, milioni di brasiliani premono un pulsante. Accendono un computer. Avviano un macchinario. E l'energia, semplicemente, arriva. Ma ciò ... adnkronos.com Flipper Zero può spegnere la rete elettrica in Europa?Usando un Flipper Zero sarebbe teoricamente possibile inviare comandi per immettere o prelevare energia elettrica, causando lo spegnimento della rete. Due ricercatori di sicurezza hanno scoperto che ... punto-informatico.it