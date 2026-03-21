La casa automobilistica statunitense sta lavorando a una versione aggiornata della Corvette C8, che si chiamerà Grand Sport X. Questa nuova versione sarà dotata di un motore V8 LS6 da 6,7 litri, capace di sviluppare una potenza massima di 720 cavalli. Al momento, non sono stati rivelati dettagli sulla data di uscita o altre specifiche tecniche.

Giunta all'ottava generazione della sua iconica storia, iniziata nel 1953, Chevrolet sta preparando un importante aggiornamento per la super sportiva Corvette C8. L'obiettivo della Casa di Detroit è quello di rafforzare ulteriormente l'immagine di berlinetta made in Usa super performante, che già nel 2020 aveva segnato una rottura col passato grazie ad una nuova architettura a motore centrale, anziché anteriore come in tutte le sette generazioni precedenti. Secondo quanto emerge da fonti vicine al Gruppo, la prossima evoluzione della piattaforma C8 dovrebbe introdurre un nuovo motore V8 da 6,7 litri basato sull'architettura Small Block di sesta generazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Corvette integrale diventa più potente e si chiamerà Grand Sport X

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