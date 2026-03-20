Recensione Galaxy S26 Ultra dopo i test | potente completo e sempre più intelligente

Dopo alcuni giorni di utilizzo, è stata pubblicata la recensione del Galaxy S26 Ultra, il nuovo modello di Samsung presentato nel 2026. Il telefono, considerato il top di gamma dell’azienda, si distingue per le sue alte prestazioni, l’autonomia e le funzioni software, con un’attenzione particolare all’intelligenza artificiale. La prova si è concentrata su queste caratteristiche principali del dispositivo.

Dopo diversi giorni di utilizzo e di test posso finalmente pubblicare la recensione di Galaxy S26 Ultra, il nuovo top di gamma Samsung che nel 2026 punta tutto su prestazioni, autonomia e nuove funzioni software con focus centrato sull’intelligenza artificiale. Nel corso della prova ho realizzato diversi test, tra cui il test di ricarica, le prove video in 8K e 4K e una guida con oltre 70 funzioni nascoste, per capire se questo smartphone rappresenta davvero un passo avanti rispetto alla generazione precedente. In questo articolo riassumo la mia esperienza reale, con pro, contro e considerazioni dopo l’utilizzo quotidiano. Galaxy S26 Ultra pro e contro dopo i test: pregi e difetti del top di gamma Samsung. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

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