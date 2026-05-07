120 Kg di jazz Césare Brie al teatro di Anghiari

Il teatro di Anghiari ospiterà sabato 9 maggio alle ore 21:00 lo spettacolo «120 Kg di jazz Césare Brie», una produzione di Arti e Spettacolo. Lo spettacolo è scritto e interpretato da César Brie e si svolge all’interno di una cornice che coinvolge anche Anghiari Dance Hub. La trama segue Ciccio Méndez, che cerca di entrare a una festa per incontrare la donna che ama senza che lei ne sia consapevole.

Arezzo, 7 maggio 2026 – Teatro di Anghiari in collaborazione con Anghiari Dance Hub Presenta sabato 9 maggio alle ore 21:00 «120 Kg di jazz Césare Brie » di e con César Brie produzione Arti e Spettacolo Ciccio Méndez vuole entrare ad una festa per vedere la sua innamorata (che non sa di esserlo). Decide così di fingersi contrabbassista del gruppo jazz che allieterà la serata. Méndez non sa suonare il contrabbasso, ma con la sua voce da uomo delle caverne imita alla perfezione il suono delle corde. Dovrà riuscire a sostituire il vero contrabbassista del gruppo e a nascondere a tutti la propria incapacità di suonare lo strumento. Dietro questo racconto si celano tre amori.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «120 Kg di jazz Césare Brie» al teatro di Anghiari Notizie correlate "120 kg di jazz", lo spettacolo dell'attore e drammaturgo argentino César BrieAlle 21 di sabato 9 maggio, il teatro di Anghiari ospiterà lo spettacolo “120 kg di jazz” del noto drammaturgo, attore e regista teatrale argentino... 120 Kg di Jazz di e con César Brie, lo spettacolo ai RicompostiARezzo, 30 aprile 2026 – Sabato 9 maggio alle 21 al teatro di Anghiari per la stagione «Sedut!», arriva lo spettacolo 120 Kg di Jazz di e con César... Altri aggiornamenti Temi più discussi: 120 Kg di Jazz di e con César Brie, lo spettacolo ai Ricomposti; 120 kg di jazz, lo spettacolo dell'attore e drammaturgo argentino César Brie; We want Miles, per Davis grande notte jazz stasera al Petrarca; Baldaccio. Storia e leggenda in scena a teatro. «120 Kg di jazz Césare Brie» al teatro di AnghiariIl Teatro di Anghiari in collaborazione con Anghiari Dance Hub presenta sabato 9 maggio alle ore 21 lo spettatolo ... lanazione.it 120 Kg di Jazz di e con César Brie, lo spettacolo ai RicompostiARezzo, 30 aprile 2026 – Sabato 9 maggio alle 21 al teatro di Anghiari per la stagione «Sedut!», arriva lo spettacolo 120 Kg di Jazz di e con César Brie una produzione Arti e Spettacolo. Ciccio Méndez ... lanazione.it Maria Grazia Sabato. Massimo Buffetti · Re Lear. _Mercoledì 6 maggio, doppia replica ore 18.30 e ore 21.30 / XNL Piacenza - via Santa Franca, 36_ *_Re Lear è morto a Mosca_* regia di *César Brie* «Ci siamo chiesti quale fosse l’idea di teatro per noi e - facebook.com facebook