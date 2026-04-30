120 kg di jazz lo spettacolo dell' attore e drammaturgo argentino César Brie

Sabato 9 maggio alle 21, il teatro di Anghiari ospiterà lo spettacolo “120 kg di jazz”, scritto, diretto e interpretato dall’attore e drammaturgo argentino César Brie. La rappresentazione si svolgerà nella sede teatrale della città, con ingresso aperto al pubblico. L’evento è promosso dall’amministrazione locale e fa parte della programmazione culturale prevista per questa stagione.

Alle 21 di sabato 9 maggio, il teatro di Anghiari ospiterà lo spettacolo “120 kg di jazz” del noto drammaturgo, attore e regista teatrale argentino César Brie. La tramaCiccio Méndez vuole entrare a una festa per vedere la sua innamorata (che non sa di esserlo). Decide così di fingersi.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Notizie correlate

120 Kg di Jazz di e con César Brie, lo spettacolo ai RicompostiARezzo, 30 aprile 2026 – Sabato 9 maggio alle 21 al teatro di Anghiari per la stagione «Sedut!», arriva lo spettacolo 120 Kg di Jazz di e con César...

'Ero' di César Brie al Teatro Nuovo di PisaL’11 aprile alle 21:00 il palco del Teatro Nuovo accoglie Ero, scritto, diretto e interpretato da César Brie, figura centrale del teatro...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: 120 Kg di Jazz di e con César Brie, lo spettacolo ai Ricomposti; Chiara e l’amore. La coppia aperta di Francini; 120 Kg di Jazz di e con César Brie lo spettacolo ai Ricomposti.

120 Kg di Jazz di e con César Brie, lo spettacolo ai RicompostiARezzo, 30 aprile 2026 – Sabato 9 maggio alle 21 al teatro di Anghiari per la stagione «Sedut!», arriva lo spettacolo 120 Kg di Jazz di e con César Brie una produzione Arti e Spettacolo. Ciccio Méndez ... lanazione.it

César Brie e i suoi 120 kg di jazz questa sera a Castagnole Lanze al festival Paesaggi e oltreDopo il successo della serata inaugurale nel parco del castello di Costigliole d'Asti, con una serata omaggio a Domenica Modugno con Io provo a volare della Compagnia Berardi Casolari, prodotto ... lanuovaprovincia.it

SUL NUMERO DI APRILE DEL MENSILE #NOI ANTIMAFIA Lo spettacolo di César Brie diventa un podcast! Un viaggio potente tra memoria, teatro civile e impegno è stato recensito da Chiara Palumbo con il suo articolo, che mette in evidenza l’importan - facebook.com facebook