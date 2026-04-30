120 Kg di Jazz di e con César Brie lo spettacolo ai Ricomposti

ARezzo, 30 aprile 2026 – Sabato 9 maggio alle 21 al teatro di Anghiari per la stagione «Sedut!», arriva lo spettacolo 120 Kg di Jazz di e con César Brie una produzione Arti e Spettacolo. Ciccio Méndez vuole entrare ad una festa per vedere la sua innamorata (che non sa di esserlo). Decide così di fingersi contrabbassista del gruppo jazz che allieterà la serata. Méndez non sa suonare il contrabbasso, ma con la sua voce da uomo delle caverne imita alla perfezione il suono delle corde. Dovrà riuscire a sostituire il vero contrabbassista del gruppo e a nascondere a tutti la propria incapacità di suonare lo strumento. Dietro questo racconto si celano tre amori.🔗 Leggi su Lanazione.it

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