Giusy Leone trionfa a Roma | l’arte che combatte la violenza

A Roma, la pittrice tarantina Giusy Leone ha ricevuto il Premio d’Eccellenza – 100 Eccellenze Italiane con Menzione d’Onore. La cerimonia si è svolta di recente e ha riconosciuto il suo lavoro artistico. Leone si distingue per le sue opere che affrontano il tema della violenza attraverso l’arte. La premiazione ha attirato l’attenzione di diversi rappresentanti del settore culturale.

La pittrice tarantina Giusy Leone è stata insignita del Premio d’Eccellenza – 100 Eccellenze Italiane con Menzione d’Onore a Roma. La cerimonia si è svolta presso il Palazzo di Montecitorio, su iniziativa dell’Associazione Liber e sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il riconoscimento celebra figure che hanno lasciato un segno nei campi dell’imprenditoria, della cultura, dell’arte e dell’impegno sociale. Il valore sociale della ricerca artistica tra Taranto e l’estero. L’opera di Giusy Leone non si limita all’estetica, ma scava nelle pieghe della realtà umana. La sua produzione pittorica si focalizza su tematiche profonde come la resilienza individuale e le problematiche legate alla violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giusy Leone trionfa a Roma: l’arte che combatte la violenza Metal detector? Non combatte la violenzaNappo* Negli ultimi giorni in Italia è riapparso al centro del dibattito pubblico un tema delicato e dibattuto, ossia la proposta del ministro... Taranto, Giusy Leone tra le “100 Eccellenze Italiane”Tarantini Time QuotidianoAll’artista tarantina Giusy Leone è stato conferito a Roma, presso il Palazzo di Montecitorio, il “Premio d’Eccellenza – 100...