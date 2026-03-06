Un sondaggio internazionale rivela che molti giovani uomini credono ancora che la moglie debba obbedire al marito o che l’uomo debba avere l’ultima parola nelle decisioni familiari. La ricerca si concentra sulla Generazione Z e sui loro atteggiamenti riguardo alle relazioni di coppia. I risultati mostrano che queste convinzioni persistono tra alcuni giovani, nonostante i cambiamenti sociali e culturali degli ultimi anni.

La gen z sembra vivere una contraddizione interessante quando si parla di relazioni e ruoli di genere. Da un lato è la generazione cresciuta con discorsi su parità, libertà individuale e autodeterminazione. Dall’altro, alcuni dati raccontano che una parte dei giovani uomini guarda ancora a modelli molto tradizionali. Secondo una grande indagine internazionale realizzata da Ipsos insieme al Global Institute for Women’s Leadership del King’s College London, ripresa anche dal The Guardian, quasi un ragazzo su tre della gen z pensa che, nel matrimonio, una moglie dovrebbe obbedire al marito. E per il 33% dei giovani uomini l’ultima parola nelle decisioni importanti della famiglia dovrebbe spettare comunque all’uomo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gen z e relazioni: perché alcuni ragazzi pensano ancora che «la moglie debba obbedire al marito»

Per un terzo degli Under 30 la moglie deve obbedire al marito: la Gen Z è più maschilista dei BoomerSull'eguaglianza di genere la Generazione Z la pensa in modo molto più conservatore e tradizionalista dei Baby Boomer.

Per un giovane su tre la moglie dovrebbe obbedire al marito: il ritorno delle idee tradizionaliste tra la Gen ZÈ uno dei dati più sorprendenti che emerge da una vasta indagine internazionale condotta da Ipsos insieme al Global Institute for Women’s Leadership...

Aggiornamenti e notizie su Gen z e relazioni perché alcuni ragazzi....

Temi più discussi: La Gen Z fa meno sesso rispetto a Millennial e Boomer. Ma più kinky; Come sta la generazione Z? I giovani e la salute mentale; Buone pratiche: con Pazzi Fuori Millennials e Gen Z trovano parole per la salute mentale; L’ossessione è ancora romantica? Heathcliff è tornato, e non è un caso.

Più AI e porno, meno fiducia nelle relazioni: uno studio sulla Gen ZLa trasformazione del modo di vivere l’intimità tra i più giovani è sotto gli occhi di tutti. Nella società digitale, dove ogni momento può essere immortalato e diffuso all’istante e dove la ... donnamoderna.com

AI e amore: come la Gen Z sta vivendo sesso e relazioniPiù AI che amici, più chatbot che vocali nel gruppo WhatsApp, più prompt che consigli dell’amica del cuore: non è una provocazione, ma uno dei segnali più evidenti di come la Gen Z sta vivendo, e ... dilei.it

Paradosso #Juve Next Gen: classifica da sogno ma nessun talento convince Spalletti x.com

Juventus. . A perfect birthday gift for Juventus Next Gen coach Massimo Brambilla, as the Bianconeri secured a 1-0 away win against Pontedera. Goal by Serigne Deme just after the half-hour mark - facebook.com facebook